В Белоруссии объявили о новой концепции о безопасности Союзного государства

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о том, что в 2025 году будет принята новая концепция о безопасности Союзного государства. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает журнал «Национальная оборона». Как отметил секретарь Совбеза республики, проект договора о гарантиях представят в ближайшее время и примут уже в 2025 году.
«Весьма символично, что данные концептуальные документы увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства», — говорит Александр Вольфович.
Проект концепции определяет ключевые направления безопасности Союзного государства, включая совместное противодействие политике США и недружественных стран НАТО и ЕС.
Вольфович отметил, что обстановка по-прежнему развивается под влиянием «деструктивной деятельности коллективного Запада, направленной на дальнейшую милитаризацию Европейского континента», а военная инфраструктура НАТО приближается к российско-белорусским границам. «Сегодня Вашингтон и Брюссель готовы использовать все имеющиеся ресурсы для своего доминирования на восточном направлении», — замечает секретарь Совбеза Белоруссии.
В документе содержится положение о «деструктивной деятельности НАТО» на пространстве СНГ. Несмотря на это, подчеркивается, что останется возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными странами, независимо от их блокового статуса.
Ранее белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков отметил, что Россия и Белоруссия подпишут в декабре текущего года межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. Новый договор о гарантиях безопасности будет включать в себя «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран».