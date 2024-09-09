В Белоруссии объявили о новой концепции о безопасности Союзного государства

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о том, что в 2025 году будет принята новая концепция о безопасности Союзного государства. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает журнал «Национальная оборона». Как отметил секретарь Совбеза республики, проект договора о гарантиях представят в ближайшее время и примут уже в 2025 году.



«Весьма символично, что данные концептуальные документы увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства», — говорит Александр Вольфович.