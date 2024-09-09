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    В Белоруссии объявили о новой концепции о безопасности Союзного государства

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    1 комментарий

    Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о том, что в 2025 году будет принята новая концепция о безопасности Союзного государства. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает журнал «Национальная оборона». Как отметил секретарь Совбеза республики, проект договора о гарантиях представят в ближайшее время и примут уже в 2025 году.

    «Весьма символично, что данные концептуальные документы увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства», — говорит Александр Вольфович.

    Проект концепции определяет ключевые направления безопасности Союзного государства, включая совместное противодействие политике США и недружественных стран НАТО и ЕС.

    Вольфович отметил, что обстановка по-прежнему развивается под влиянием «деструктивной деятельности коллективного Запада, направленной на дальнейшую милитаризацию Европейского континента», а военная инфраструктура НАТО приближается к российско-белорусским границам. «Сегодня Вашингтон и Брюссель готовы использовать все имеющиеся ресурсы для своего доминирования на восточном направлении», — замечает секретарь Совбеза Белоруссии.

    В документе содержится положение о «деструктивной деятельности НАТО» на пространстве СНГ. Несмотря на это, подчеркивается, что останется возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными странами, независимо от их блокового статуса.

    Ранее белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков отметил, что Россия и Белоруссия подпишут в декабре текущего года межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. Новый договор о гарантиях безопасности будет включать в себя «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран».

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    Комментарии 1

    Сила в Правде!!09 Сен 2024 в 12:31
    сам путин признал что против нато шансов нет расслабьтесь.
    +1−0
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