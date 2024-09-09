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    Энергетический Петербург

    Новые рабочие места для молодых ученых появятся в лабораторном центре, создаваемом в ОЭЗ Санкт-Петербурга

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    Дополнительные технологические мощности для разработок в сфере нефтепереработки и химии появятся в рамках лабораторного центра компании «Газпром нефть», который создается в особой экономической зоне Санкт-Петербурга.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Как сообщили в компании, это позволит расширить спектр совместных исследовательских проектов «Газпром нефти» с вузами города, а также создать новые рабочие места. На базе нового лабораторного комплекса будет работать многореакторное оборудование и аналитические приборы. С их помощью можно будет как испытывать технологии, так и проверять характеристики создаваемых продуктов. В частности, здесь будут синтезировать компоненты для получения экологичного топлива, полимеров и углеродных материалов для разных индустрий: от строительства и металлургии до производства шин и спортивных товаров.

    Сотрудничать с новым лабораторным комплексом предложили и участникам XIII Международной конференции молодых ученых-химиков Mendeleev 2024, которая проходила в Петербурге в начале сентября. В ней приняли участие около тысячи студентов и аспирантов из России, Китая, Бразилии и стран Ближнего Востока.

    «Нефтепереработка становится более наукоемкой, — объяснил Кирилл Овчинников, руководитель научно-исследовательских работ в нефтепереработке «Газпром нефти». — Мы хотим показать молодым химикам, где применить их идеи, рассказываем об этом на конференциях, таких как Mendeleev 2024. На примерах из своего бизнеса демонстрируем, как научные разработки превращаются в реальные продукты. Создание нашего лабораторного комплекса в Петербурге обеспечит рабочие места для российских ученых из самых передовых областей. Речь об изучении органического синтеза, биотоплива, биотехнологий, моделирования полимеров с заданными свойствами и компьютерного моделирования химических процессов».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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