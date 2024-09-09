В Бурятии пьяный мужчина сжег цветы и венок в Вечном огне

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса в парке «Мемориал Победы». Как сообщает 9 сентября следственное управление СК РФ по Республике Бурятия, мужчина бросил венок и цветы в Вечный огонь.
следственное управление СК РФ по Республике Бурятия
Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег цветы и похоронный венок, которые были оставлены у мемориала, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Он был задержан на месте происшествия и признался в содеянном, дав подробные показания о случившемся.