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    В Бурятии пьяный мужчина сжег цветы и венок в Вечном огне

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    3 комментария

    В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса в парке «Мемориал Победы». Как сообщает 9 сентября следственное управление СК РФ по Республике Бурятия, мужчина бросил венок и цветы в Вечный огонь.

    следственное управление СК РФ по Республике Бурятия

    Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег цветы и похоронный венок, которые были оставлены у мемориала, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны.

    В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Он был задержан на месте происшествия и признался в содеянном, дав подробные показания о случившемся.

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    Вечный огонь
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    Комментарии 3

    человек Чебурек09 Сен 2024 в 11:21
    Фига у него в чемодане что..отвертки.. штангенциркуль..инженер чтоли??небось с Автоваза..даа инженеров с Автоваза лучше не упоминать в суе..то что они делают с машинами за такое пожизненное надо давать..тчк
    +1−1
    alexadmin09 Сен 2024 в 11:09
    Может как-то надо защитить их от публики? Мона Лиза, вон, под броневым стеклом, Путина целое ФСО охраняет. А символы воинской славы брошены на растерзание неразумной толпы.
    +2−3
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