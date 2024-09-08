В Петербурге закрылись участки для голосования

В Петербурге в 20:00 закрылись избирательные участки. Горожане в течение трех дней голосовали по трем вопросам.



Последние официальные данные по явке относятся к 18:00. На тот момент явка избирателей на выборах губернатора составляла 34,76%, на допвыборах в Законодательное собрание — 23,37%, а на муниципальных выборах — 28,93%.



Расхождения в муниципальной и губернаторской явке (притом что избирателям одновременно выдавали оба бюллетеня) объясняются тем, что при голосовании по открепительным можно голосовать на новом месте только на выборах главы города.



Подробнее о том, как шло голосование в первый день, — читайте в «Фонтанке».