В Петербурге закрылись участки для голосования

В Петербурге в 20:00 закрылись избирательные участки. Горожане в течение трех дней голосовали по трем вопросам.
Последние официальные данные по явке относятся к 18:00. На тот момент явка избирателей на выборах губернатора составляла 34,76%, на допвыборах в Законодательное собрание — 23,37%, а на муниципальных выборах — 28,93%.
Расхождения в муниципальной и губернаторской явке (притом что избирателям одновременно выдавали оба бюллетеня) объясняются тем, что при голосовании по открепительным можно голосовать на новом месте только на выборах главы города.
Подробнее о том, как шло голосование в первый день, — читайте в «Фонтанке».
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».
Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.