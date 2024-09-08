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Общество В Петербурге закрылись участки для голосования

В Петербурге закрылись участки для голосования

4 883
21 комментарий

В Петербурге в 20:00 закрылись избирательные участки. Горожане в течение трех дней голосовали по трем вопросам.

Последние официальные данные по явке относятся к 18:00. На тот момент явка избирателей на выборах губернатора составляла 34,76%, на допвыборах в Законодательное собрание — 23,37%, а на муниципальных выборах — 28,93%.

Расхождения в муниципальной и губернаторской явке (притом что избирателям одновременно выдавали оба бюллетеня) объясняются тем, что при голосовании по открепительным можно голосовать на новом месте только на выборах главы города.

Подробнее о том, как шло голосование в первый день, — читайте в «Фонтанке».

Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».

Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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Комментарии
21
Sobaka
8 сентября 2024, 20:03
урны с прахом страны в студию!
Cashmare
8 сентября 2024, 20:30
девиз нынешних выборов: "Беглов и панда". как звучит-то, а
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