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Общество Дворцовую площадь заняли художники в одинаковой одежде

Дворцовую площадь заняли художники в одинаковой одежде

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1 комментарий

Необычную картину наблюдали петербуржцы и гости города днём 7 сентября на Дворцовой площади: две сотни разных картин на мольбертах и просто на мостовой, а рядом с ним художники в одинаковых жёлтых футболках. Так проходила акция «Рисуют все!» в рамках XXXII Международного фестиваля искусств «Мастер класс».

Картины на тему «Семья как основа продолжения жизни» писали известные художники, их ученики и дети из художественных студий. В финале из них сложили одну большую картину в форме квадрата.

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В программе фестиваля не только мероприятие на Дворцовой, но и выставки, круглые столы, дискуссии и творческие встречи в галерее «Мастер», в отеле «Европа», «Ленфильме», в Лахта Центре и в Дом Архитектора. Завершит фестиваль торжественная церемония вручения звания и знака «Мастер» 18 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. По итогам проекта планируется выпустить каталог с работами художников, эссе и фотографиями, сообщила администрация Петербурга.

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Комментарии
2
282201992
7 сентября 2024, 21:59
заняться нечем больше....
ixform
7 сентября 2024, 22:31
бабушка будет не в себе когда узнает что она была не права
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