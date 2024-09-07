Дворцовую площадь заняли художники в одинаковой одежде

Необычную картину наблюдали петербуржцы и гости города днём 7 сентября на Дворцовой площади: две сотни разных картин на мольбертах и просто на мостовой, а рядом с ним художники в одинаковых жёлтых футболках. Так проходила акция «Рисуют все!» в рамках XXXII Международного фестиваля искусств «Мастер класс».



Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Картины на тему «Семья как основа продолжения жизни» писали известные художники, их ученики и дети из художественных студий. В финале из них сложили одну большую картину в форме квадрата.



1 из 9 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В программе фестиваля не только мероприятие на Дворцовой, но и выставки, круглые столы, дискуссии и творческие встречи в галерее «Мастер», в отеле «Европа», «Ленфильме», в Лахта Центре и в Дом Архитектора. Завершит фестиваль торжественная церемония вручения звания и знака «Мастер» 18 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. По итогам проекта планируется выпустить каталог с работами художников, эссе и фотографиями, сообщила администрация Петербурга.

