Погибших из-за тайфуна «Яги» всё больше, пострадавших — около сотни. Смотрите страшные кадры

Супертайфун «Яги» продолжает бушевать в островной части провинции Хайнань на юге Китая, а также во Вьетнаме и движется к Таиланду.



По данным Центрального телевидения Китая, к полудню 7 сентября по местному времени в зоне стихийного бедствия оказались и понесли ущерб 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Погибли три человека, пострадали 95. Около миллиона человек покинули свои дома. Для эвакуации туристов с острова пустили пять дополнительных поездов.



В северной части Вьетнама, по предварительным данным, погибло не менее четырёх человек и 78 ранены, передаёт ТАСС со ссылкой на Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам. В прибрежной провинции Куангнинь тайфун сорвал крыши с десятков домов, разбил стекла и фасады высоток. В столице Ханое и близлежащих провинциях Хоабинь, Хынгйен и Тхайбинь вырвано свыше тысячи деревьев, повреждены 17 электроподстанций. Власти Вьетнама продлили режим закрытия международных аэропортов в северной части страны.



В городе Халонг ветер опрокинул туристическое судно.