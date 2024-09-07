    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    771мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur99.19

    В России на 20 процентов подорожали авиабилеты. Министр транспорта объяснил причину

    2464
    13 комментариев

    В первом полугодии 2024 года в России почти на 20 % выросли цены на авиабилеты, всему виной высокий спрос. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал глава Минтранса Роман Старовойт, передает 7 сентября РИА Новости.

    «Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов, — приводит агентство слова министра транспорта. — За первое полугодие почти на 20 % выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1 550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9 150 рублей».

    Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке в девятый раз. Участники подписали 258 соглашений о строительстве предприятий и объектов инфраструктуры на 5,4 трлн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвиабилетыРост цен
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close