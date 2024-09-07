В России на 20 процентов подорожали авиабилеты. Министр транспорта объяснил причину

В первом полугодии 2024 года в России почти на 20 % выросли цены на авиабилеты, всему виной высокий спрос. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал глава Минтранса Роман Старовойт, передает 7 сентября РИА Новости.

«Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов, — приводит агентство слова министра транспорта. — За первое полугодие почти на 20 % выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1 550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9 150 рублей».