Подростка нашли мёртвым под окнами высотки на севере Петербурга

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли под окнами родительского дома в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.



Неподвижного юношу во дворе высотки в микрорайоне Шувалово-Озерки увидели накануне около девяти часов вечера. Приехавшие медики констатировали смерть. Погибшим оказался 16-летний второкурсник петербургского колледжа. В доме, рядом с которым его нашли, живёт мать.



Последний раз подросток заходил в парадную один. Его следы нашли на общем балконе 22-го этажа — последнего.



Всё, что предшествовало гибели студента, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.



По предварительным данным, его родители в разводе, расстались не в лучших отношениях. В последние годы они в судебном порядке решали, где и с кем будут жить дети.

