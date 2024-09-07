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Происшествия Подростка нашли мёртвым под окнами высотки на севере Петербурга

Подростка нашли мёртвым под окнами высотки на севере Петербурга

3 452
3 комментария

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли под окнами родительского дома в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.

Неподвижного юношу во дворе высотки в микрорайоне Шувалово-Озерки увидели накануне около девяти часов вечера. Приехавшие медики констатировали смерть. Погибшим оказался 16-летний второкурсник петербургского колледжа. В доме, рядом с которым его нашли, живёт мать.

Последний раз подросток заходил в парадную один. Его следы нашли на общем балконе 22-го этажа — последнего.

Всё, что предшествовало гибели студента, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, его родители в разводе, расстались не в лучших отношениях. В последние годы они в судебном порядке решали, где и с кем будут жить дети.

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Комментарии
3
265927066
7 сентября 2024, 12:28
Эх, как хорошо в стране советской жить@
282201992
7 сентября 2024, 11:44
Эх мальчишка.... соболезну, жаль парня ..
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