В прокат выходит драма Семёна Серзина «Рыжий». Уральского поэта сыграл солист группы «Макулатура»

На российские экраны 12 сентября выходит драма Семёна Серзина «Рыжий». В центре сюжета — жизнь уральского поэта Бориса Рыжего, лауреата премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Он работал младшим научным сотрудником в Институте геофизики в Екатеринбурге — и запросто общался с братками, мог попасть в отделение за драку — и ездил на поэтический фестиваль в Нидерланды, а ещё был любящим мужем и отцом. Рыжий ушел из жизни в 26 лет и стал культовой фигурой в постсоветском поэтическом мире.

Источник: кадр из фильма







«Рыжий» — третья картина, на которой Семён Серзин выступил как постановщик. До этого он ставил спектакли, в том числе в петербургских «Приюте комедианта», ТЮЗе и Театре комедии имени Н. П. Акимова, а ещё участвовал как актёр в фильмах Кирилла Серебренникова «Лето» и «Петровы в гриппе». Рыжего он называет «голосом поколения, который вовремя не был услышан», а свой фильм — «антибайопиком», картиной «о конце короткой, сложной, грустной, веселой, голодной, мечтательной эпохи, вместе с которой оборвалась и жизнь поэта». Серзин уже ставил в «Невидимом театре» спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по стихам поэта, который до сих пор идет на улице во дворах «Севкабель Порта».



Источник: кадр из фильма







На роль Рыжего был выбран Евгений Алёхин — писатель, актёр и вокалист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики». Солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша сыграет поэта Евгения Евтушенко, высоко ценившего Рыжего. А актер Александр Ильин-младший («Интерны», «Карамора») — музыканта Егора Летова. Лёха Никонов из группы «ПТВП» появится в фильме в качестве самого себя.



Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк».



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