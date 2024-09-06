На Здоровцева догнали петербуржца, на четыре месяца сбежавшего от службы

Уголовный розыск догнал военнослужащего, покинувшего часть без уважительной причины, в Красносельском районе Петербурга. На службе его не видели всё лето.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне днём оперативники нагрянули в девятиэтажку на улице Здоровцева и увезли из квартиры 37-летнего петербуржца, зарегистрированного по другому адресу.

По предварительным данным, служа по контракту, он убыл из части в начале мая и больше там не появлялся. В августе военного, чьи каникулы затянулись более чем на месяц, объявили в федеральный розыск как обвиняемого в самовольном оставлении части (337 УК).