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Происшествия На Здоровцева догнали петербуржца, на четыре месяца сбежавшего от службы

На Здоровцева догнали петербуржца, на четыре месяца сбежавшего от службы

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5 комментариев

Уголовный розыск догнал военнослужащего, покинувшего часть без уважительной причины, в Красносельском районе Петербурга. На службе его не видели всё лето.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне днём оперативники нагрянули в девятиэтажку на улице Здоровцева и увезли из квартиры 37-летнего петербуржца, зарегистрированного по другому адресу.

По предварительным данным, служа по контракту, он убыл из части в начале мая и больше там не появлялся. В августе военного, чьи каникулы затянулись более чем на месяц, объявили в федеральный розыск как обвиняемого в самовольном оставлении части (337 УК).

Мужчину доставили в отдел полиции и связались с представителями военной комендатуры.

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Самовольное оставление части
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Комментарии
5
VKuser174198221
6 сентября 2024, 15:50
Полицейские наверно чувствуют себя героями...Легко и просто...А то ведь и самих могут послать....
Ak.aleks
6 сентября 2024, 15:34
Не Соловьева ли это сынок, или может даже (тьфу-тьфу!) самого заглавного патриота - Пескова?
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