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    Маленький белый гроб завалили цветами. На Урале простились с убитой 11-летней девочкой

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    Родные и все неравнодушные пришли сегодня проститься с 11-летней школьницей, которая была изнасилована и убита в конце августа в Нижнем Тагиле. Ее похоронили рядом с мамой, которая скончалась несколько месяцев назад от онкологии, об этом 6 сентября пишет E1.RU.

    Тело ребенка привезли в белом закрытом гробу, который усыпали цветами.

    Отец за два месяца потерял и жену, и дочь
    Отец за два месяца потерял и жену, и дочьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Прощаться с ребенком пришли отец, соседи, одноклассники и обычные горожане — новость о страшном убийстве ребенка разошлась далеко за пределы Нижнего Тагила.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Классная руководительница рассказала о том, как девочка любила рисовать, была активной в учебе и спорте и всегда помогала одноклассникам.

    Гроб завалили цветами
    Гроб завалили цветамиФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Организацию похорон взяла себя администрация Дзержинского района, похоронную процессию — ритуальное агентство «Успение», а транспорт предоставил Уралвагонзавод.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Как писали журналисты, девочка отпросилась на прогулку у отца 31 августа, когда исполнилось 40 дней с момента смерти ее матери. Ребенка искали четыре дня, а 3 сентября ее нашли в подвале общежития, где семья проживала. Под подозрение попал мужчина из соседнего подъезда, который за день до пропажи школьницы приглашал ее отца поесть вместе мяса. Сосед признался, что изнасиловал 11-летнюю девочку, а чтобы это скрыть, выследил ее, когда она пошла домой, спустился в подвал и задушил.

    После случившегося мужчина хотел отправиться на СВО, однако был задержан в Москве. По данным E1.RU, Владимир имеет судимости и был на спецоперации.

    Отец за два месяца потерял и жену, и дочь
    Отец за два месяца потерял и жену, и дочьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Гроб завалили цветами
    Гроб завалили цветамиФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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