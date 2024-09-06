Маленький белый гроб завалили цветами. На Урале простились с убитой 11-летней девочкой

Родные и все неравнодушные пришли сегодня проститься с 11-летней школьницей, которая была изнасилована и убита в конце августа в Нижнем Тагиле. Ее похоронили рядом с мамой, которая скончалась несколько месяцев назад от онкологии, об этом 6 сентября пишет E1.RU. Тело ребенка привезли в белом закрытом гробу, который усыпали цветами.

Отец за два месяца потерял и жену, и дочь Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Прощаться с ребенком пришли отец, соседи, одноклассники и обычные горожане — новость о страшном убийстве ребенка разошлась далеко за пределы Нижнего Тагила.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Классная руководительница рассказала о том, как девочка любила рисовать, была активной в учебе и спорте и всегда помогала одноклассникам.

Гроб завалили цветами Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Организацию похорон взяла себя администрация Дзержинского района, похоронную процессию — ритуальное агентство «Успение», а транспорт предоставил Уралвагонзавод.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Как писали журналисты, девочка отпросилась на прогулку у отца 31 августа, когда исполнилось 40 дней с момента смерти ее матери. Ребенка искали четыре дня, а 3 сентября ее нашли в подвале общежития, где семья проживала. Под подозрение попал мужчина из соседнего подъезда, который за день до пропажи школьницы приглашал ее отца поесть вместе мяса. Сосед признался, что изнасиловал 11-летнюю девочку, а чтобы это скрыть, выследил ее, когда она пошла домой, спустился в подвал и задушил.



После случившегося мужчина хотел отправиться на СВО, однако был задержан в Москве. По данным E1.RU, Владимир имеет судимости и был на спецоперации.