Тело в подвале, кровь в квартире соседа, уехавшего «на СВО». На Урале закончились поиски 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой с прогулки в последний день лета. Следы крови нашли в квартире соседа, который планировал отправиться на СВО, пишет E1.RU.

Школьница отпросилась на прогулку у отца 31 августа, когда исполнилось 40 дней со дня смерти матери — у женщины был рак. Девочка ушла и уже не вернулась. Следователи рассматривали несколько версий, в том числе тяжелое переживание утраты матери или убийство. Ее искали сотни людей — одних только полицейских задействовали 140 человек.