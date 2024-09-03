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    Тело в подвале, кровь в квартире соседа, уехавшего «на СВО». На Урале закончились поиски 11-летней девочки

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    В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой с прогулки в последний день лета. Следы крови нашли в квартире соседа, который планировал отправиться на СВО, пишет E1.RU.

    Школьница отпросилась на прогулку у отца 31 августа, когда исполнилось 40 дней со дня смерти матери — у женщины был рак. Девочка ушла и уже не вернулась. Следователи рассматривали несколько версий, в том числе тяжелое переживание утраты матери или убийство. Ее искали сотни людей — одних только полицейских задействовали 140 человек.

    Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Отца девочки было решено проверить на полиграфе, он также оказался в списке подозреваемых.

    «В квартире [соседа] кровь нашли. Этот человек на СВО собрался, в Москву. Я его видел, проживает в другом подъезде. Он ко мне приходил 30 числа, предлагал мне мясо поесть. Я ему сказал, что мне на работу», — рассказал отец погибшей.

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    Тело было найдено в подвале общежития, где жила семья. Кроме того, следы крови нашли в квартире соседа, его задержали в Москве.

    Фото: E1.RU | Новости Екатеринбурга
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    Фото: E1.RU | Новости Екатеринбурга

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