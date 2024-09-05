Суд арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Урале. Отец погибшей желает ему смерти

Дзержинский районный суд заключил на два месяца, до 2 ноября, под стражу
В разговоре с E1.RU отец убитой девочки рассказал, что обвиняемый так и не извинился перед ним, постоянно отводил глаза. «Еще даже в морге не видел, ни опознания, ничего не дают. Приехал в морг — не пускают. Я хочу выкачать из него информацию, какого числа он убил мою дочку, и чтобы он сразу умер», — рассказал Александр.
Одна из соседок рассказала журналистам, что мужчина никогда не пил, во всяком случае до конца августа, когда пропала девочка. «А тут мы увидели, что он купил пак пива и вытащил колонку», — сообщила женщина.
Горожане несут цветы и игрушки к зданию общежития, где жила девочка. Там же, по предварительным данным, она была изнасилована и убита. По данным СК, ребенок пропал