    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    774мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.93eur98.07

    Суд арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Урале. Отец погибшей желает ему смерти

    4743
    4 комментария

    Дзержинский районный суд заключил на два месяца, до 2 ноября, под стражу 40-летнего жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в изнасиловании и убийстве соседской девочки. Об этом 5 сентября сообщает прокуратура Свердловской области.

    Фото: прокуратура Свердловской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В разговоре с E1.RU отец убитой девочки рассказал, что обвиняемый так и не извинился перед ним, постоянно отводил глаза. «Еще даже в морге не видел, ни опознания, ничего не дают. Приехал в морг — не пускают. Я хочу выкачать из него информацию, какого числа он убил мою дочку, и чтобы он сразу умер», — рассказал Александр.

    Одна из соседок рассказала журналистам, что мужчина никогда не пил, во всяком случае до конца августа, когда пропала девочка. «А тут мы увидели, что он купил пак пива и вытащил колонку», — сообщила женщина.

    ПоделитьсяПоделиться

    Горожане несут цветы и игрушки к зданию общежития, где жила девочка. Там же, по предварительным данным, она была изнасилована и убита. По данным СК, ребенок пропал 30 августа (СМИ писали, что 31-го числа. — Прим. ред.), когда исполнилось 40 дней с момента смерти ее мамы. Женщина умерла от онкологии. Накануне пропажи девочки обвиняемый приглашал ее отца вместе поесть мясо.

    Фото: прокуратура Свердловской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 4

    27463145705 Сен 2024 в 17:38
    Наказания за это с убийством и без стали соразмерны - 20 лет, Пыжы это исключение при одном эпизоде, убийств после изнасилования малолетних будет больше, много больше, так у них есть шанс скрыться и он ощутим ...
    +2−0
    Coulthard05 Сен 2024 в 17:31
    Это просто немыслимо страшно оказаться на месте отца девочки! Я бы точно не пережил такое.
    +1−0
    Слава России!05 Сен 2024 в 17:05
    а чё умолчали про сво?
    +12−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close