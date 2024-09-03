«Унес в мусорном пакете». Стало известно, как на Урале вычислили подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Изначально соседа, внезапно сорвавшегося на СВО, никто не подозревал, зацепку нашел один из оперативников, который приехал искать девочку. Об этом 3 сентября пишет E1.RU.

Источник: читатель E1.RU







«Он [полицейский] приехал, подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи и что он раньше был судим за педофилию», — рассказал изданию местный житель.

Мужчина снимал комнату в общежитии — там же жила и девочка, которую нашли мертвой в подвальном помещении. Отсмотрев камеры, полицейские увидели, как он тащит из квартиры большой мусорный пакет в подвал.

Пока весь Нижний Тагил искал девочку, которая совсем недавно потеряла мать, главный подозреваемый уже был в Москве. Оттуда, по данным E1, он должен был отправиться на подписание контракта, чтобы принять участие в СВО. Если бы не полицейский, который по своей инициативе подключился к делу, то все могло закончиться иначе, уверен один из его сослуживцев: «Если бы не он, [подозреваемый] успел бы в Чечню улететь, оттуда — на передовую, и потом ищи его».

Школьница пропала 31 августа — в воскресенье было 40 дней, как ее мама скончалась от рака. Сегодня ее тело было найдено в подвале, а в комнате соседа, которого дети называли дядей Вовой, нашли следы крови. Мужчина была задержан в Москве.