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    Говорил детям, как их любит. Что известно о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки на Урале

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    За плечами подозреваемого в убийстве 11-летней в Нижнем Тагиле приговор за изнасилование, пишет 3 сентября E1.RU. По данным издания, мужчина якобы получил помилование после того, как подписал контракт и отправился на СВО.

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    Напомним, школьница исчезла 31 августа, ее тело нашли сегодня в подвале общежития, где девочка жила с семьей. Кроме того, правоохранители обнаружили следы крови в комнате соседа, который на днях уехал в Москву, его целью было снова попасть на СВО. По словам отца погибшей девочки, 30 августа сосед звал его вместе поесть мяса.

    Сейчас жилье подозреваемого опечатано. Арендодатель рассказал журналистам, что мужчина снимал комнату за 3,5 тысячи рублей.

    Дверь квартиры подозреваемого взломана, в шкафу лежит военная форма

    Дарья Манохина / E1.RU

    Как стало известно E1, в 2020 году он был осужден Дзержинским районным судом Нижнего Тагила за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ), но подписал контракт на СВО и получил помилование.

    При этом соседи говорят, что мужчина был очень приветливым человеком, дети его любили и звали дядей Вовой. «К моей дочке очень тянулся, говорил: «Лерочка, какая ты у меня красивая, я так тебя люблю», обнимал ее, постоянно сладости приносил. Я знала, что он сидел, но он говорил, что был в колонии за воровство», — рассказала E1.RU соседка.

    Сосед Сергей, который проживал рядом с подозреваемым в убийстве 11-летней Насти Владимиром, не верит в происходящее

    Дарья Манохина / E1.RU

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