E1: собравшийся на СВО житель Тагила признался в убийстве 11-летней девочки

40-летний Владимир из Нижнего Тагила, которого соседские дети ласково называли дядей Вовой , признался в убийстве 11-летней девочки, пишет 4 сентября E1.RU со ссылкой на собственные источники. Перед этим ребенка изнасиловали.

Издание пишет, что изначально подозреваемый пришел проведать отца школьницы, однако того не оказалось дома. Дверь открыла пятиклассница, которую сосед, предположительно, позвал к себе в комнату в общежитии выпить чаю. По предварительным данным, там же он надругался на девочкой, а после того, как она попыталась убежать к себе домой, догнал и задушил в подвале.

Сегодня у того самого дома на улице Юности СК проводил следственный эксперимент. По версии следствия, мужчина расправился со школьницей, спрятал ее тело в затопленном подвале и пытался сбежать от правосудия в зону СВО. Его задержали в московском аэропорту. Завтра мужчине будет избрана мера пресечения.