Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +30

0 м/c,

штиль.

 773мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия E1: собравшийся на СВО житель Тагила признался в убийстве 11-летней девочки

E1: собравшийся на СВО житель Тагила признался в убийстве 11-летней девочки

4 342
17 комментариев

40-летний Владимир из Нижнего Тагила, которого соседские дети ласково называли дядей Вовой, признался в убийстве 11-летней девочки, пишет 4 сентября E1.RU со ссылкой на собственные источники. Перед этим ребенка изнасиловали.

40-летний Владимир сознался в убийстве девочки

Издание пишет, что изначально подозреваемый пришел проведать отца школьницы, однако того не оказалось дома. Дверь открыла пятиклассница, которую сосед, предположительно, позвал к себе в комнату в общежитии выпить чаю. По предварительным данным, там же он надругался на девочкой, а после того, как она попыталась убежать к себе домой, догнал и задушил в подвале.

Сегодня у того самого дома на улице Юности СК проводил следственный эксперимент. По версии следствия, мужчина расправился со школьницей, спрятал ее тело в затопленном подвале и пытался сбежать от правосудия в зону СВО. Его задержали в московском аэропорту. Завтра мужчине будет избрана мера пресечения.

Школьница пропала в последние дни лета, когда исполнилось 40 дней со дня кончины ее мамы. 3 сентября тело девочки было найдено в подвале, а в комнате соседа нашли следы крови. Мужчина был задержан в Москве.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Убийство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
282062675
4 сентября 2024, 16:32
Вове как-то можно это отправить?
Garik.Maremanov.1-1
4 сентября 2024, 16:28
Новая путинская элита в действии.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50