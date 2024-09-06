В Александринском театре расскажут о ритуалах, синкретизме, ворожбе и других основах бразильского театра

Ритуалы, синкретизм, ворожба — это основы бразильского театра, и их знать не помешает, если собираетесь увидеть один из спектаклей XV Международного театрального фестиваля «Александринский». На лекции 16 сентября на Новой сцене Александринского театра все объяснят. Бесплатно. 16+
Организаторы стараются максимально подготовить зрителя к спектаклям фестиваля, будь то «Маскарад. Воспоминания будущего», который мы смотрим на протяжении 10 лет, или совсем недавно поставленный спектакль «Юпитер и чайка. Без театра жить невозможно!» бразильской театральной компании «Сетор де Ареас Изоладас» (покажут 20 и 21 сентября). «Через метатеатральный язык зрители следят за разгадкой многочисленных тайн из пьесы Чехова…», — анонсирует Александринка. А вообще даже в названии труппы (в переводе с португальского что-то вроде «сектор изолированных территорий») заложена бразильская ДНК. В городе Бразилиа (в тамошнем университете учились актеры труппы) территория разделена на сектора — сектор развлечений, коммерческий сектор, больничный, гостиничный и т.д. Нам с вами жители столицы Бразилии могут казаться чрезвычайно общительными, «рубаха-парнями» — это мы на карнавалы ориентируемся. Но вообще-то, карнавал — в Рио-де Жанейро, а жители Бразилиа, по словам участников труппы, несколько холодные, склонны изолироваться в небольших группах.
Они уже привозили в Россию свою интерпретацию другой чеховской пьесы, «Три сестры», теперь познакомимся с их видением «Чайки» (показы пройдут на Основной сцене Александринского театра 20 и 21 сентября), а 16 сентября послушаем лекцию Маргариты Ольшаковой «Ритуалы, синкретизм, ворожба и другие основы бразильского театра». Встречаемся в Медиацентре Новой сцены Александринского театра (набережная реки Фонтанки, 49а), регистрация на Timepad. Начало в 19:00.
Александра Шеромова