Киновед бесплатно научит определять суть и качество фильма по первым минутам

Примеров хорошего фильма с неудачной концовкой — множество. Пример хорошего фильма с неудачным началом с ходу назовем вряд ли. Хотя помним мы обычно концовку, а начало забывается. 11 сентября в Маяковке слушаем лекцию «Начало: как определить суть и качество фильма по первым минутам». Бесплатно. 16+

По ночному городу едет полицейская машина с мигалкой. Типичное начало американского (да и какого угодно другого) полицейского кино. Вдруг машина влетает на тротуар, пугая пешеходов, въезжает в жилой дом, в женскую душевую… Это одно из продолжений «Голого пистолета» о похождениях Фрэнка Дербина в исполнении Лесли Нильсена. Правда, к продолжениям зритель уже был готов и предвкушал. Но и первый «Голый пистолет» быстро ввел в курс дела: на первых минутах фильма на тайном совещании в Бейруте строили заговор против США вполне комичные «Каддафи», «Арафат», «Кастро» и «Горбачев».

