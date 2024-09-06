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Афиша Plus Киновед бесплатно научит определять суть и качество фильма по первым минутам

Киновед бесплатно научит определять суть и качество фильма по первым минутам

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Примеров хорошего фильма с неудачной концовкой — множество. Пример хорошего фильма с неудачным началом с ходу назовем вряд ли. Хотя помним мы обычно концовку, а начало забывается. 11 сентября в Маяковке слушаем лекцию «Начало: как определить суть и качество фильма по первым минутам». Бесплатно. 16+

По ночному городу едет полицейская машина с мигалкой. Типичное начало американского (да и какого угодно другого) полицейского кино. Вдруг машина влетает на тротуар, пугая пешеходов, въезжает в жилой дом, в женскую душевую… Это одно из продолжений «Голого пистолета» о похождениях Фрэнка Дербина в исполнении Лесли Нильсена. Правда, к продолжениям зритель уже был готов и предвкушал. Но и первый «Голый пистолет» быстро ввел в курс дела: на первых минутах фильма на тайном совещании в Бейруте строили заговор против США вполне комичные «Каддафи», «Арафат», «Кастро» и «Горбачев».

Впрочем, Дмитрий Дубровский, автор ТГ-канала о кино «Не смотри без меня», выпускник Европейского колледжа кино в Дании и Института кино и телевидения в Великобритании, будет приводить другие примеры удачных начал, от «Печати зла» Орсона Уэллса до «Родни» Никиты Михалкова. И покажет, как за первые минуты фильм заявляет о себе: о стиле, жанре, теме и символической нагрузке. «В первые минуты хорошего фильма вложено множество смысловых пластов, а порою и ключ к разгадке или трактовке его концовки», — комментирует лектор.

11 сентября в Маяковке (наб. Фонтанки, 44) посмотрим и обсудим самые известные, самые необычные и самые гениальные начала мировых фильмов. Начало в 19:00. Вход по регистрации через TimePad.

Александра Шеромова

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