Неизвестные разбили окна в трамвае на Придорожной аллее. Их ищут

Неизвестные разбили окна в трамвае № 100 в Выборгском районе Петербурга. Сейчас хулиганов ищут правоохранители. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 6 сентября рассказывает об обстоятельствах произошедшего.

Инцидент произошел поздно вечером 31 августа у дома № 31 по Придорожной аллее. По данным «Фонтанки», в полицию сотрудник «Горэлектротранса» обратился вчера, 5 сентября, после подсчета ущерба. Оказалось, что злоумышленники разбили четыре окна по левому борту трамвая. После этого, по всей видимости, около испорченного транспорта задерживаться не стали и убежали. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Общий материальный ущерб — 111 444 рубля. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.