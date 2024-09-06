Минобороны Финляндии отклонило сделки с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии

Министр обороны Финляндии отказался одобрить шесть сделок с недвижимостью, в которых участвовали граждане России, Украины и Швейцарии. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Yle.



Антти Хяккянен отказал в покупке шести объектов недвижимости в таких городах, как Миккели, Коувола, Иматра и Лиекса. Согласно данным Минобороны республики, решения об отмене сделок коснулись покупателей из стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.

Известно, что участниками сделок выступали граждане России, Украины, а также Швейцарии. Среди них были как частные лица, так и бенефициары компаний.