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    Минобороны Финляндии отклонило сделки с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии

    1987
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    Министр обороны Финляндии отказался одобрить шесть сделок с недвижимостью, в которых участвовали граждане России, Украины и Швейцарии. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Yle.

    Антти Хяккянен отказал в покупке шести объектов недвижимости в таких городах, как Миккели, Коувола, Иматра и Лиекса. Согласно данным Минобороны республики, решения об отмене сделок коснулись покупателей из стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.

    Известно, что участниками сделок выступали граждане России, Украины, а также Швейцарии. Среди них были как частные лица, так и бенефициары компаний.

    Как объясняет оборонное ведомство Суоми, решения об отказе связаны с тем, что сделки могли угрожать национальной безопасности республики, затрудняя организацию оборонительных действий и контроля над территорией государства.

    Ранее Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, запрещающего гражданам РФ сделки с недвижимостью. Предварительно известно, что россияне с гражданством Финляндии или с финским ВНЖ смогут покупать жилье на территории страны.

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