В Финляндии определились, каким россиянам можно покупать недвижимость в стране, а каким — нет

Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, запрещающего гражданам РФ сделки с недвижимостью. Однако россиянам с гражданством Финляндии или с финским ВНЖ купить жилье все же будет можно, пишет издание Yle со ссылкой на главу оборонного ведомства страны Антти Хяккянена.
Документ передадут в парламент Финляндии до конца текущего года. Россия в нем напрямую не упоминается. По словам Хяккянена, запрет коснется граждан стран, «нарушающих суверенитет или представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии». На практике это должна быть страна-сосед, подчеркнул глава оборонного ведомства.
Как пишет Bloomberg, мера также затронет юридических лиц на «территории такого государства». Хяккянен добавил, что при прошлом правительстве вводить запрет россиянам на сделки с недвижимостью в Финляндии не рекомендовали, но теперь «ситуация изменилась». По данным РБК со ссылкой на Минобороны этой страны, 3,5 тысячи объектов недвижимости принадлежат россиянам.
«Фонтанка» писала, что Минобороны Финляндии одобрило большинство сделок россиян с недвижимостью в стране. В 2022 году было подано 275 заявок, из них не одобрили всего две. За первые шесть месяцев 2024 года поступило 64 заявки. Власти страны отмечают сокращение количества сделок из-за ограничений на въезд и проблем с денежными переводами.