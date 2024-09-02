В Финляндии определились, каким россиянам можно покупать недвижимость в стране, а каким — нет

Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, запрещающего гражданам РФ сделки с недвижимостью. Однако россиянам с гражданством Финляндии или с финским ВНЖ купить жилье все же будет можно, пишет издание Yle со ссылкой на главу оборонного ведомства страны Антти Хяккянена.



Документ передадут в парламент Финляндии до конца текущего года. Россия в нем напрямую не упоминается. По словам Хяккянена, запрет коснется граждан стран, «нарушающих суверенитет или представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии». На практике это должна быть страна-сосед, подчеркнул глава оборонного ведомства.