    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    769мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    В Финляндии определились, каким россиянам можно покупать недвижимость в стране, а каким — нет

    8715
    22 комментария

    Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, запрещающего гражданам РФ сделки с недвижимостью. Однако россиянам с гражданством Финляндии или с финским ВНЖ купить жилье все же будет можно, пишет издание Yle со ссылкой на главу оборонного ведомства страны Антти Хяккянена.

    Документ передадут в парламент Финляндии до конца текущего года. Россия в нем напрямую не упоминается. По словам Хяккянена, запрет коснется граждан стран, «нарушающих суверенитет или представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии». На практике это должна быть страна-сосед, подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Как пишет Bloomberg, мера также затронет юридических лиц на «территории такого государства». Хяккянен добавил, что при прошлом правительстве вводить запрет россиянам на сделки с недвижимостью в Финляндии не рекомендовали, но теперь «ситуация изменилась». По данным РБК со ссылкой на Минобороны этой страны, 3,5 тысячи объектов недвижимости принадлежат россиянам.

    «Фонтанка» писала, что Минобороны Финляндии одобрило большинство сделок россиян с недвижимостью в стране. В 2022 году было подано 275 заявок, из них не одобрили всего две. За первые шесть месяцев 2024 года поступило 64 заявки. Власти страны отмечают сокращение количества сделок из-за ограничений на въезд и проблем с денежными переводами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close