В Финляндии одобрили большинство сделок россиян с недвижимостью

Большинство сделок граждан РФ с недвижимостью в Финляндии получили положительное решение со стороны Минобороны страны. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Yle.
В настоящее время граждане стран, не являющихся членами ЕС или ЕЭЗ, перед покупкой недвижимости в Финляндии должны получать разрешение от Минобороны государства. Ведомство одобрило почти все сделки россиян с финской недвижимостью.
Известно, что в 2022 году россияне подали 275 заявок для того, чтобы получить разрешения от Минобороны на сделки с недвижимостью в Финляндии. Из них не одобрили всего лишь две.
За первые шесть месяцев этого года в военное ведомство поступило всего 64 заявки от россиян. Чиновники отмечают, что количество сделок граждан РФ с финской недвижимостью сокращается из-за ограничения на въезд россиян в страну, а также из-за проблем с денежными переводами.
В министерстве уточнили, что большинство объектов недвижимости, для которых запрашиваются разрешения, относятся к жилым домам или местам для отдыха. Причем основная часть участников сделок постоянно проживает в Финляндии.
За последние четыре с половиной года Минобороны отклонило всего 10 сделок с недвижимостью. В шести случаях покупатели были гражданами России, в двух случаях имели двойное гражданство с российским паспортом, а в одном случае покупатель был гражданином страны, не входящей в ЕС или ЕЭЗ.
Летом этого года Минобороны Финляндии отказало в заключении сделки с недвижимостью в муниципалитете Сюсмя. Потенциальным покупателем являлся 61-летний бизнесмен, гражданин РФ и Швейцарии. Мужчина с двойным гражданством планировал приобрести объект для отдыха. Тем не менее Министерство обороны установило, что компания бизнесмена занимается деятельностью в области военной промышленности и специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн. Компания участвовала в госзакупках в России, среди ее клиентов — органы безопасности РФ, и она включена в санкционный список Украины.
Напомним, россиянам могут запретить покупать недвижимость в Финляндии. Как рассказал министр обороны страны Антти Хяккянен, соответствующий законопроект рассмотрят в финском правительстве уже осенью, и он окажется в числе приоритетных задач властей Суоми.