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    В Финляндии одобрили большинство сделок россиян с недвижимостью

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    2 комментария

    Большинство сделок граждан РФ с недвижимостью в Финляндии получили положительное решение со стороны Минобороны страны. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Yle.

    В настоящее время граждане стран, не являющихся членами ЕС или ЕЭЗ, перед покупкой недвижимости в Финляндии должны получать разрешение от Минобороны государства. Ведомство одобрило почти все сделки россиян с финской недвижимостью.

    Известно, что в 2022 году россияне подали 275 заявок для того, чтобы получить разрешения от Минобороны на сделки с недвижимостью в Финляндии. Из них не одобрили всего лишь две.

    За первые шесть месяцев этого года в военное ведомство поступило всего 64 заявки от россиян. Чиновники отмечают, что количество сделок граждан РФ с финской недвижимостью сокращается из-за ограничения на въезд россиян в страну, а также из-за проблем с денежными переводами.

    В министерстве уточнили, что большинство объектов недвижимости, для которых запрашиваются разрешения, относятся к жилым домам или местам для отдыха. Причем основная часть участников сделок постоянно проживает в Финляндии.

    За последние четыре с половиной года Минобороны отклонило всего 10 сделок с недвижимостью. В шести случаях покупатели были гражданами России, в двух случаях имели двойное гражданство с российским паспортом, а в одном случае покупатель был гражданином страны, не входящей в ЕС или ЕЭЗ.

    Летом этого года Минобороны Финляндии отказало в заключении сделки с недвижимостью в муниципалитете Сюсмя. Потенциальным покупателем являлся 61-летний бизнесмен, гражданин РФ и Швейцарии. Мужчина с двойным гражданством планировал приобрести объект для отдыха. Тем не менее Министерство обороны установило, что компания бизнесмена занимается деятельностью в области военной промышленности и специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн. Компания участвовала в госзакупках в России, среди ее клиентов — органы безопасности РФ, и она включена в санкционный список Украины.

    Напомним, россиянам могут запретить покупать недвижимость в Финляндии. Как рассказал министр обороны страны Антти Хяккянен, соответствующий законопроект рассмотрят в финском правительстве уже осенью, и он окажется в числе приоритетных задач властей Суоми.

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    Комментарии 2

    FedorGr20 Авг 2024 в 14:08
    Цитата: Причем основная часть участников сделок постоянно проживает в Финляндии. конец цитаты.
    Это означает следующее: Люди ПМЖ Финляндия,финские бизнесмены, получили деньги и и задачу от реального русского владельца, купить недвижимость. Деньги либо переводят из дружественных стран и банков, либо закладывают покупку в банке, под ипотеку.
    Либо, делают вид что накопили сами( при помощи канала в ТГ по обмену налички ).
    А финское МО, делает вид что все в порядке, рядом нет парковки танков или аэродромов.
    Есть слово - лицемерие. Выгода и прибыль важнее правды.
    Схама: находим ПМЖ предпринимателя, даем ему легальный кредит от дружественного банка, вступаем в финские акционеры финской фирмы. владеем, ездить приходится кругом через другие границы, например Прибалтику.
    Новое, это хорошо забытое старое образца 1990 года.
    Еще лучше арендовать с правом выкупа, тогда и разрешения финского МО не надо.
    Есть риск небольшой присвоения недвижимости, но.. кому нужны дачки, обременённые долгами банка?!
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