В Финляндии одобрили большинство сделок россиян с недвижимостью

Большинство сделок граждан РФ с недвижимостью в Финляндии получили положительное решение со стороны Минобороны страны. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Yle.



В настоящее время граждане стран, не являющихся членами ЕС или ЕЭЗ, перед покупкой недвижимости в Финляндии должны получать разрешение от Минобороны государства. Ведомство одобрило почти все сделки россиян с финской недвижимостью.



Известно, что в 2022 году россияне подали 275 заявок для того, чтобы получить разрешения от Минобороны на сделки с недвижимостью в Финляндии. Из них не одобрили всего лишь две.

