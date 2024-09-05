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Город Спорт В Калининском районе открылась Школа олимпийского резерва имени Рахлина

В Калининском районе открылась Школа олимпийского резерва имени Рахлина

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В Калининском районе открылся многофункциональный спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина, где смогут заниматься более 1 100 спортсменов.

Здание возводили в течение двух лет. Общая площадь спортивного комплекса — около 13 тыс. кв. м. Здесь можно будет заниматься дзюдо, фехтованием, стрельбой, художественной гимнастикой.

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«Открывая новый центр, мы продолжаем дело легендарного тренера Анатолия Рахлина, — сказал на открытии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Он возродил школу дзюдо в Ленинграде, подготовил более ста мастеров спорта. Воспитывал людей сильных, с твердым характером — таких, как его ученик, наш президент Владимир Владимирович Путин. Замечательно, что этот спортивный комплекс носит имя Анатолия Соломоновича. Это дань уважения нашему великому земляку». По его словам, здесь можно проводить международные соревнования и готовить спортсменов, которые смогут завоевать медали в 35 олимпийских дисциплинах.


В спортивном комплексе также будут восстанавливать здоровье и тренироваться участники СВО.

Открытие комплекса приурочено к 55-летию Клуба дзюдо «Турбостроитель». В 1969 году в нём начала работать секция самбо, которую возглавил Анатолий Рахлин. Позднее, когда в СССР начало развиваться дзюдо, он одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде спорта. Михаил Рахлин, сын Анатолия Рахлина, президент Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт‑Петербурга, отметил, что открытие комплекса произошло именно в 55-ю годовщину того, как Анатолий Рахлин был взят тренером-преподавателем в профсоюзный комитет Ленинградского Металлического завода.


Глава города по поручению президента вручил коллективу Клуба дзюдо «Турбостроитель» Орден Почёта. По словам Михаила Рахлина, это первый случай в российской истории, когда спортивному коллективу была присвоена такая высокая награда.

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