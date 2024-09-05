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    От улицы Маяковского до Литейного проспекта дорожники убирают колею. Невский «покраснел»

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    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В четверг, 5 сентября, на Невском проспекте начали ремонтировать участок проезжей части от улицы Маяковского до Литейного проспекта. Движение автомобилей затруднено.

    Неровности на главной городской улице устраняют сотрудники СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». На месте работают несколько дорожных катков и машин-асфальтоукладчиков.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, дорожный ремонт связан с устранением колейности. Укладывать новый асфальт должны закончить к вечеру.

    В начале августа городская прокуратура обнаружила на Невском колею глубиной до восьми сантиметров. Тогда руководителю компании, ответственной за состояние дороги, внесли представление. После этого в течение нескольких дней специалисты привели в порядок участок дороги от Казанского собора до станции метро «Маяковская».

    Проблема колейности в центре города существует давно. Неровности на Невском в Смольном объясняют высокой нагрузкой, использованием шипованной резины и торможением на светофорах.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    28024171705 Сен 2024 в 16:36
    Устроили такой ажиотаж с ремонтом дорог, такое чувство что это декларации фильма. И после выборов всё моментально стихнет. Надеюсь, что ошибаюсь.
    +0−0
    28020699805 Сен 2024 в 16:28
    Когда все приехали в город, начали ремонт дорог!
    +0−0
    26404468105 Сен 2024 в 16:10
    "Неровности на Невском в Смольном объясняют высокой нагрузкой, использованием шипованной резины и торможением на светофорах." Как? Источник всех бед на дорогах же грузовой автотранспорт?! Или "платон" за просто так вводили?
    +1−0
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