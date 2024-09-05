От улицы Маяковского до Литейного проспекта дорожники убирают колею. Невский «покраснел»

В четверг, 5 сентября, на Невском проспекте начали ремонтировать участок проезжей части от улицы Маяковского до Литейного проспекта. Движение автомобилей затруднено.
Неровности на главной городской улице устраняют сотрудники СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». На месте работают несколько дорожных катков и машин-асфальтоукладчиков.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, дорожный ремонт связан с устранением колейности. Укладывать новый асфальт должны закончить к вечеру.
В начале августа городская прокуратура обнаружила на Невском колею глубиной до восьми сантиметров. Тогда руководителю компании, ответственной за состояние дороги, внесли представление. После этого в течение нескольких дней специалисты привели в порядок участок дороги от Казанского собора до станции метро «Маяковская».
Проблема колейности в центре города существует давно. Неровности на Невском в Смольном объясняют высокой нагрузкой, использованием шипованной резины и торможением на светофорах.