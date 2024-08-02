Прокуратура измерила колею на Невском и внесла представление ответственным за главную улицу города

Колею глубиной до восьми сантиметров нашла прокуратура Петербурга на главной городской улице. За состояние асфальта на Невском проспекте руководителю компании, ответственной за состояние дорог, вынесли представление, сообщает 2 августа пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Петербурга
Ненадлежащее дорожное покрытие также выявили на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и 5-й Советской улицах, в Кузнечном, Виленском и Басковом переулках.
Руководителю СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» вынесли представление. До недавней реорганизации это было ГУДП «Центр», крупнейший подрядчик комблага.
Проблема колейности в центре Петербурга существует давно. Сильнее всего она заметна на Невском проспекте. Дефекты на главной улице Северной столицы в Смольном объясняют высокой нагрузкой, использованием шипованной резины и торможением на светофорах.
Чиновники признают плохое состояние дорожного покрытия на Невском проспекте, но отремонтировать его планируют в 2025 году и только выборочно.