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    Прокуратура измерила колею на Невском и внесла представление ответственным за главную улицу города

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    Колею глубиной до восьми сантиметров нашла прокуратура Петербурга на главной городской улице. За состояние асфальта на Невском проспекте руководителю компании, ответственной за состояние дорог, вынесли представление, сообщает 2 августа пресс-служба надзорного ведомства.

    Прокуратура Петербурга

    Ненадлежащее дорожное покрытие также выявили на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и 5-й Советской улицах, в Кузнечном, Виленском и Басковом переулках.

    Руководителю СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» вынесли представление. До недавней реорганизации это было ГУДП «Центр», крупнейший подрядчик комблага.

    Проблема колейности в центре Петербурга существует давно. Сильнее всего она заметна на Невском проспекте. Дефекты на главной улице Северной столицы в Смольном объясняют высокой нагрузкой, использованием шипованной резины и торможением на светофорах.

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    Чиновники признают плохое состояние дорожного покрытия на Невском проспекте, но отремонтировать его планируют в 2025 году и только выборочно.

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