    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    775мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.93eur98.07

    Орнитолог расскажет петербуржцам, чем, где и как питаются птицы — и почему

    319
    обсудить

    Одни кормятся на лугу, другие в лесу, третьи на побережьях водоёмов… У разных видов птиц еще и свои особенности пищеварения. У некоторых уникальные. Узнаем об этом 7 сентября на лекции «Кухня высокого полёта: чем, где и как питаются птицы?». Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова
    ПоделитьсяПоделиться

    Вряд ли кому-то придет в голову угостить птицу рюмкой коньяка. Однако ученые на всякий случай предупреждают: птичий организм не переваривает алкоголь. Не переваривает и многие другие, нормальные для человека, продукты — авокадо, шоколад, лук и чеснок, грибы… Соленое и жареное тоже не переваривает. И это при том, что у птиц два желудка. Хлеб, которым человек щедро угощает пернатых, — тяжелая нагрузка для них. Даже мелкие песчинки и камешки, которые птица заглатывает, подбирая хлеб с земли, и то в чем-то полезнее. Они служат своеобразными жерновами, с помощью которых беззубая птица перемалывает в зобу проглоченные зернышки.

    Антиподского прыгающего попугая (живет на новозеландских островах Антиподов) не заподозришь в коварстве: похож на наших домашних волнистых попугайчиков. Но он и фрукты поклевать может, и малую качурку (это родич альбатроса) прикончить. А один из филинов не на мышей охотится, а рыбачит, так и зовется — рыбный филин. А в некоторых североамериканских штатах власти предупреждают владельцев маленьких собак: не упускайте их из виду, птица унесет. 7 сентября в филиале Маяковки, в «Охте-8», (Большеохтинский пр., 8) орнитолог Юрий Михайлов расскажет про пищевые предпочтения разных видов пернатых и объяснит, почему они именно такие. Начало в 16:00. Вход по регистрации через TimePad.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова

    По теме

    Куда сходить бесплатноПтицыБердвотчер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close