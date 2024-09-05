Орнитолог расскажет петербуржцам, чем, где и как питаются птицы — и почему

Одни кормятся на лугу, другие в лесу, третьи на побережьях водоёмов… У разных видов птиц еще и свои особенности пищеварения. У некоторых уникальные. Узнаем об этом 7 сентября на лекции «Кухня высокого полёта: чем, где и как питаются птицы?». Бесплатно. 12+



Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





Вряд ли кому-то придет в голову угостить птицу рюмкой коньяка. Однако ученые на всякий случай предупреждают: птичий организм не переваривает алкоголь. Не переваривает и многие другие, нормальные для человека, продукты — авокадо, шоколад, лук и чеснок, грибы… Соленое и жареное тоже не переваривает. И это при том, что у птиц два желудка. Хлеб, которым человек щедро угощает пернатых, — тяжелая нагрузка для них. Даже мелкие песчинки и камешки, которые птица заглатывает, подбирая хлеб с земли, и то в чем-то полезнее. Они служат своеобразными жерновами, с помощью которых беззубая птица перемалывает в зобу проглоченные зернышки.



Антиподского прыгающего попугая (живет на новозеландских островах Антиподов) не заподозришь в коварстве: похож на наших домашних волнистых попугайчиков. Но он и фрукты поклевать может, и малую качурку (это родич альбатроса) прикончить. А один из филинов не на мышей охотится, а рыбачит, так и зовется — рыбный филин. А в некоторых североамериканских штатах власти предупреждают владельцев маленьких собак: не упускайте их из виду, птица унесет. 7 сентября в филиале Маяковки, в «Охте-8», (Большеохтинский пр., 8) орнитолог Юрий Михайлов расскажет про пищевые предпочтения разных видов пернатых и объяснит, почему они именно такие. Начало в 16:00. Вход по регистрации через TimePad.



Александра Шеромова

