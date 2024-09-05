Боец ММА Джефф Монсон стал тренером в хоккейном клубе. Он будет отвечать за физподготовку

Боец ММА и бывший чемпион UFC Джефф Монсон вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Гранит-Чехов». Он будет отвечать за физическую подготовку игроков, сообщила вечером 4 сентября в соцсетях пресс-служба клуба.



«Гранит-Чехов» — подмосковный клуб, который выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Джефф Монсон переехал в Россию в 2013 году, а в 2018-м получил российское гражданство. В прошлом году он отказался от гражданства США, затем был избран в парламент Республики Башкортостан от партии «Единая Россия».

Летом текущего года стало известно, что Джефф Монсон принял ислам в Москве.