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    Жара в Петербурге скоро снова может поставить рекорд

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    9 комментариев

    Абсолютный максимум температуры в Петербурге в среду, 4 сентября, достиг 28,2 градуса, повторив максимум вторника. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем канале 5 сентября.

    Сегодня в городе должно быть на пару градусов прохладнее. Центр антициклона переместился к Вологде, и к нам идёт другая воздушная масса, заодно разгоняя облака, отмечает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Новых рекордов пока не ожидается, так как предыдущие достаточно высокие. Так, в 1968 году 5 сентября было 29,0 градуса. А максимум для 6 сентября составляет 27,5 градуса, и он был отмечен в 1967 году.

    «А вот 8 и 9 сентября максимумы температуры в городе чуть выше +26 градусов, так что еще надо будет понаблюдать, как атмосфера над нами перестроится», — отмечает Колесов.

    В начале следующей недели, 9 и 10 сентября, показатели температуры могут приблизиться к экстремумам, которые были зафиксированы еще в позапрошлом веке — в 1883 году.

    Напомним, аномальная жара держалась два дня, «Фонтанка» делала большие репортажи во вторник и в среду. Сегодня температура тоже на 6–7 градусов выше нормы.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 9

    hoboot05 Сен 2024 в 13:39
    дотянуть бы тепла до марта 25го 🤣
    +0−0
    Вауреур05 Сен 2024 в 12:33
    Ожидаем туристов, которых нужно распределить по всем районам
    +0−2
    p_vadim05 Сен 2024 в 12:11
    Не думаю что это прям очень хорошо. Видать озоновый слой на защите земли от солнечного излучения истощается по-немногу
    +1−2
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