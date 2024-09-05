Жара в Петербурге скоро снова может поставить рекорд

Сегодня в городе должно быть на пару градусов прохладнее. Центр антициклона переместился к Вологде, и к нам идёт другая воздушная масса, заодно разгоняя облака, отмечает Колесов.

Абсолютный максимум температуры в Петербурге в среду, 4 сентября, достиг 28,2 градуса, повторив максимум вторника . Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем канале 5 сентября.

Новых рекордов пока не ожидается, так как предыдущие достаточно высокие. Так, в 1968 году 5 сентября было 29,0 градуса. А максимум для 6 сентября составляет 27,5 градуса, и он был отмечен в 1967 году.

«А вот 8 и 9 сентября максимумы температуры в городе чуть выше +26 градусов, так что еще надо будет понаблюдать, как атмосфера над нами перестроится», — отмечает Колесов.



В начале следующей недели, 9 и 10 сентября, показатели температуры могут приблизиться к экстремумам, которые были зафиксированы еще в позапрошлом веке — в 1883 году.

