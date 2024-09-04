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Город Первый вторник сентября стал самым теплым в истории наблюдений за погодой

Первый вторник сентября стал самым теплым в истории наблюдений за погодой

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1 комментарий

Новый температурный рекорд установлен для 3 сентября в Петербурге. 4-го ожидается еще один.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, накануне температурный максимум был зафиксирован на отметке в +28,2 градуса. Так тепло 3 сентября с начала погодных наблюдений в городе никогда не было. Справедливости ради надо отметить, рекорд сделали всего две десятые градуса — предыдущий максимум принадлежал 1938 году и составлял +28 ровно.

«Сегодня всё по прогнозу. Максимальная температура для 4 сентября еще с 1938 года — +27,2 градуса. В центре города сегодня должно быть до 28 градусов, так что перекрытие рекорда остаётся только ждать», — добавил синоптик.

В ближайшие три дня Петербург ждет теплая и безоблачная погода.

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Комментарии
1
DEMOMON
4 сентября 2024, 10:00
Снег когда?..
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