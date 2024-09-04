Первый вторник сентября стал самым теплым в истории наблюдений за погодой

Новый температурный рекорд установлен для 3 сентября в Петербурге. 4-го ожидается еще один.
Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, накануне температурный максимум был зафиксирован на отметке в +28,2 градуса. Так тепло 3 сентября с начала погодных наблюдений в городе никогда не было. Справедливости ради надо отметить, рекорд сделали всего две десятые градуса — предыдущий максимум принадлежал 1938 году и составлял +28 ровно.
«Сегодня всё по прогнозу. Максимальная температура для 4 сентября еще с 1938 года — +27,2 градуса. В центре города сегодня должно быть до 28 градусов, так что перекрытие рекорда остаётся только ждать», — добавил синоптик.
В ближайшие три дня Петербург ждет теплая и безоблачная погода.
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