Пик жары позади. Что дальше?

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в городе малооблачно, без осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 24–26 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать антициклон, но теперь в регион начнут поступать менее тёплые воздушные массы. В условиях обилия солнца и отсутствия дождей температура окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

