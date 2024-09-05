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Город Пик жары позади. Что дальше?

Пик жары позади. Что дальше?

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2 комментария

Пик жары в Петербурге пройден, но температура всё равно остаётся значительно выше нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в городе малооблачно, без осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 24–26 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать антициклон, но теперь в регион начнут поступать менее тёплые воздушные массы. В условиях обилия солнца и отсутствия дождей температура окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Следующие два дня — без осадков и 23–25 градусов.

Напомним, погода в Петербурге устанавливала рекорды два дня подряд, 3 и 4 сентября.

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Комментарии
2
266065285
5 сентября 2024, 10:16
После пика жары - пик холода, очевидно. Маятник чем дальше отведёшь от равновесного положения, тем сильнее качнётся.
Батарейкин
5 сентября 2024, 09:34
Дальше - осень, за ней зима, если вы не знали, товарисчъ Леусъ!
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