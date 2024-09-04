В Петербурге установлен новый жаркий рекорд. Сентябрь балует хорошей погодой

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла уже +27,9 градуса, так что рекорд уже перекрыт. Но воздух еще прогревается, поэтому окончательное значение максимума температуры узнаем позднее», — отметил Колесов.

Также синоптик подвел погодные итоги прошедшего лета. Специалист сказал, что жары в Северной столице почти не было — «один аномально жаркий период перетекал с конца мая в начало июня». За три летних месяца в городе только четыре раза температура достигла +30 градусов.

«Но, несмотря на это, лето 2024 года с температурой +19,4 градуса делит четвёртое место в ряду самых теплых с летом 2022 года. Впереди остаются памятные всем своей жарой 2010 и 2021 годы и далекий, но очень теплый 1972 год», — рассказал Александр Колесов.

За лето в городе на Неве всего было зафиксировано 316,6 мм осадков.

Накануне главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал «Фонтанке» о том, какие прогнозы уже есть на текущую осень. Хорошие новости — в ближайшие две недели в Северной столице будет стоять очень теплая погода. О том, что будет дальше, читайте здесь.