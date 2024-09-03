Жаркие дни и прохладные ночи. Сентябрь превратит Петербург в город-курорт, чего еще ждать от погоды

Мы календарь перевернули — сегодня 3 сентября. Однако в Петербурге стоит настоящая летняя жара. Сегодня столбик термометра перевалил за отметку +25. Вся следующая неделя обещает быть такой же теплой. О том, чего ждать жителям Петербурга в сентябре, накроет ли город дождями и какая в Северной столице может быть осень, корреспондент «Фонтанки» узнала у главного синоптика Петербурга Александра Колесова и ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса.
Сегодня в городе установилась сухая погода — виновник этого антициклон. Усиления ветра в ближайшем будущем не ожидается. «Предположительно, атмосферный фронт придет с запада в начале следующей недели. Однако по долгосрочным прогнозам, до середины месяца должна простоять такая теплая погода», — говорит Александр Колесов. Синоптик уточняет, что на следующей неделе могут быть небольшие осадки, но они не поменяют погоду в корне. В ближайшие дни — 23–28 градусов тепла. «Это не аномально тепло, но завтра в Петербурге может быть перекрыт рекорд по жаре. Для этого есть все условия», — уточняет Колесов. Дальше с севера придет антициклон, который внесет легкую прохладу. Температура воздуха будет снижена до 21–26 градусов. Днем солнце еще сможет греть город на Неве, однако ночи уже станут по-настоящему осенними.
«Начинается календарная осень, это выражается в длительной ночи. Антициклон с ясным небом способствует выхолаживанию поверхности. Особенно это будет заметно в Ленинградской области», — сообщает Колесов. В некоторых районах региона ночью сейчас 10–15 градусов, немного позже температура опустится до 7–8 градусов в ночное время. В Петербурге после заката солнца на данный момент теплее — 13–15 градусов. Небольшое похолодание из региона придет к нам в конце недели.
«Стоит напомнить, что прошлый сентябрь в Петербурге был рекордно жарким. Предполагаю, что этот сентябрь будет немного прохладнее», — уточнил главный синоптик города.
Отталкиваясь от долгосрочных прогнозов, можно сказать, что во второй половине месяца ожидаются осадки, так как закончится влияние антициклона. Однако их количество не будет превышать нормы. Температурный фон в течение месяца постепенно будет снижаться. К третьей декаде сентября ожидается снижение температуры до 7–10 градусов тепла.