Жаркие дни и прохладные ночи. Сентябрь превратит Петербург в город-курорт, чего еще ждать от погоды

Мы календарь перевернули — сегодня 3 сентября. Однако в Петербурге стоит настоящая летняя жара. Сегодня столбик термометра перевалил за отметку +25. Вся следующая неделя обещает быть такой же теплой. О том, чего ждать жителям Петербурга в сентябре, накроет ли город дождями и какая в Северной столице может быть осень, корреспондент «Фонтанки» узнала у главного синоптика Петербурга Александра Колесова и ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса.



Сегодня в городе установилась сухая погода — виновник этого антициклон. Усиления ветра в ближайшем будущем не ожидается. «Предположительно, атмосферный фронт придет с запада в начале следующей недели. Однако по долгосрочным прогнозам, до середины месяца должна простоять такая теплая погода», — говорит Александр Колесов. Синоптик уточняет, что на следующей неделе могут быть небольшие осадки, но они не поменяют погоду в корне. В ближайшие дни — 23–28 градусов тепла. «Это не аномально тепло, но завтра в Петербурге может быть перекрыт рекорд по жаре. Для этого есть все условия», — уточняет Колесов. Дальше с севера придет антициклон, который внесет легкую прохладу. Температура воздуха будет снижена до 21–26 градусов. Днем солнце еще сможет греть город на Неве, однако ночи уже станут по-настоящему осенними.