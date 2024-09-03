«И тут становится уже интересно». Погода в Петербурге идёт на рекорд

Несмотря на значительное превышение температуры, 3 сентября рекорда в Петербурге, скорее всего, не будет. Ожидается плюс 27 градусов, может быть, немного выше. А абсолютный максимум температуры для третьего дня осени составляет 28,0 градуса, он был зафиксирован в 1938 году. «Надеюсь, что не перекроем», — пишет в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

В Петербурге сегодня, как уже рассказывала «Фонтанка» , сухо. А в Ленинградской области кратковременные дожди возможны, но преимущественно на востоке.

А вот завтрашний день, 4 сентября, обещает быть самым тёплым на этой неделе. Воздух в городе может прогреться до 28 градусов.



«И тут становится уже интересно, так как абсолютный максимум для 4 сентября всего +27,2 градуса. Отмечен он тоже в 1938 году», — отмечает Колесов.



Удастся ли поставить рекорд, увидим завтра.

