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    Жара приходит в Петербург, температура на 6–7 градусов выше нормы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Летнюю погоду в Петербурге создаёт гребень антициклона.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября в городе переменная облачность, утром местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 25–27 градусов.

    Сегодня на метеорологические условия в регионе оказывает влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-востока, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а кратковременные дожди будут возможны лишь на северо-западе области. 25–27 градусов в городе и 23–28 в области — такие значения на 6–7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В среду, по его словам, без осадков и 26–28 градусов. Возможно обновление суточного рекорда тепла 1938 года.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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