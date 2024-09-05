В США задержан подозреваемый по делу о стрельбе в школе, в которой погибли четверо человек. Им оказался 14-летний ученик

Подозреваемым в массовом расстреле в американской Джорджии оказался 14-летний ученик школы. Он задержан. Об этом сообщил телеканал CNN 4 сентября.



Первое сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы в 10:20 утра по местному времени. В результате стрельбы погибли два учителя и два ученика. Еще девять человек были доставлены в больницы с травмами.



По данным сотрудников полиции, ранее в среднюю школу поступали телефонные угрозы. В среду утром во время звонка прозвучало предупреждение о том, что стрельба будет в пяти школах. Кто именно сделал звонок, пока неизвестно.



Школы в округе будут закрыты до конца недели.



Ранее «Фонтанка» писала, что после стрельбы к американской школе были направлены наряды правоохранителей и машины скорой помощи. Пострадали около 30 человек, их госпитализировали с огнестрельными ранениями. Часть тяжелораненых пострадавших были доставлены в больницы вертолетом.

