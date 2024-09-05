Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

штиль.

 773мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В США задержан подозреваемый по делу о стрельбе в школе, в которой погибли четверо человек. Им оказался 14-летний ученик

В США задержан подозреваемый по делу о стрельбе в школе, в которой погибли четверо человек. Им оказался 14-летний ученик

858
Написать комментарий

Подозреваемым в массовом расстреле в американской Джорджии оказался 14-летний ученик школы. Он задержан. Об этом сообщил телеканал CNN 4 сентября.

Первое сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы в 10:20 утра по местному времени. В результате стрельбы погибли два учителя и два ученика. Еще девять человек были доставлены в больницы с травмами.

По данным сотрудников полиции, ранее в среднюю школу поступали телефонные угрозы. В среду утром во время звонка прозвучало предупреждение о том, что стрельба будет в пяти школах. Кто именно сделал звонок, пока неизвестно.

Школы в округе будут закрыты до конца недели.

Ранее «Фонтанка» писала, что после стрельбы к американской школе были направлены наряды правоохранителей и машины скорой помощи. Пострадали около 30 человек, их госпитализировали с огнестрельными ранениями. Часть тяжелораненых пострадавших были доставлены в больницы вертолетом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Стрельба в школе США Джорджия Ученик
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Группа ЦДС занял первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Новости компаний
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Группа ЦДС занял первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35