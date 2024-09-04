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    Число жертв стрельбы в школе в США выросло до четырех. Огонь мог открыть ученик

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    По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе в американском штате Джорджия. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Часть тяжелораненых пострадавших были доставлены в больницы вертолетом. В целях обеспечения безопасности все школы округа были закрыты на карантин, также к учреждениям были направлены наряды полиции.

    Молодой человек, задержанный по подозрению в стрельбе, мог быть учащимся данной школы.

    Ранее «Фонтанка» писала, после ЧП к американской школе были направлены наряды правоохранителей и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.

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