По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе в американском штате Джорджия. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Часть тяжелораненых пострадавших были доставлены в больницы вертолетом. В целях обеспечения безопасности все школы округа были закрыты на карантин, также к учреждениям были направлены наряды полиции.
Молодой человек, задержанный по подозрению в стрельбе, мог быть учащимся данной школы.
Ранее «Фонтанка» писала, после ЧП к американской школе были направлены наряды правоохранителей и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Число жертв стрельбы в школе в США выросло до четырех. Огонь мог открыть ученик
По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе в американском штате Джорджия. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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