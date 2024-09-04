В США произошла стрельба в школе. Есть жертвы

Стрельба прогремела в старшей школе в городе Уиндер (штат Джорджия), подозреваемый задержан. Есть жертвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные офиса шерифа округа Барроу 4 сентября.
Огонь открыли во время занятий. К месту происшествия прибыло не менее пяти машин скорой помощи и вертолет санавиации, пострадавших госпитализируют с огнестрельными ранениями.
Уточняется, что учебный процесс остановлен, учеников отпустили домой. Информация о числе погибших и раненых уточняется.
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В результате стрельбы два человека погибли, одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолете.
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