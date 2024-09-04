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    Больше 250 тысяч человек привились от гриппа в Петербурге. В России стартовала кампания по вакцинации

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    В Санкт-Петербурге более 250 тысяч человек сделали прививку от гриппа. Такие данные «Фонтанке» предоставили в городском комитете по здравоохранению. В России 4 сентября началась кампания по вакцинации от гриппа. Старт ей дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

    «Сегодня мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей страны и ее жителей», — сказала глава Роспотребнадзора во время Восточного экономического форума.

    В Санкт-Петербурге вакцинация от гриппа стартовала еще 19 августа. Через несколько дней после начала кампании вакцинировались 275 тысяч человек. В текущем году по плану профилактические прививки должны получить 3 млн 447 тысяч человек, в том числе 707 тысяч детей.

    «По состоянию на 29.08.2024 г. в рамках национального календаря профилактических прививок привиты 275 293 человека», — уточнили в комздраве.

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