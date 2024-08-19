19 августа в Петербурге стартовала вакцинация от гриппа. Ранее губернатор Александр Беглов рассказывал, что горожан будут прививать тремя видами вакцин для взрослых и детей: «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп». В начале августа в Петербург привезли 614 тысяч доз.



В текущем году по плану профилактические прививки должны получить 3 млн 447 тысяч человек, в том числе 707 тысяч детей. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024 году план увеличен на 200 тысяч человек.