19 августа в Петербурге стартовала вакцинация от гриппа. Ранее губернатор Александр Беглов рассказывал, что горожан будут прививать тремя видами вакцин для взрослых и детей: «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп». В начале августа в Петербург привезли 614 тысяч доз.
В текущем году по плану профилактические прививки должны получить 3 млн 447 тысяч человек, в том числе 707 тысяч детей. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024 году план увеличен на 200 тысяч человек.
Также губернатор отмечал, что петербуржцы стали больше заботиться о своем здоровье. За первую половину текущего года диспансеризацию прошли свыше 1,56 млн человек. Это на четверть млн больше, нежели в прошлом году.
Напомним, недавно ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Вспышка вируса произошла в Демократической Республике Конго. Инфекция распространилась и на соседние африканские страны. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что научно-исследовательская работа по разработке вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена.