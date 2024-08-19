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    В Петербурге стартовала вакцинация от гриппа

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    19 августа в Петербурге стартовала вакцинация от гриппа. Ранее губернатор Александр Беглов рассказывал, что горожан будут прививать тремя видами вакцин для взрослых и детей: «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп». В начале августа в Петербург привезли 614 тысяч доз.

    В текущем году по плану профилактические прививки должны получить 3 млн 447 тысяч человек, в том числе 707 тысяч детей. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024 году план увеличен на 200 тысяч человек.

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    Также губернатор отмечал, что петербуржцы стали больше заботиться о своем здоровье. За первую половину текущего года диспансеризацию прошли свыше 1,56 млн человек. Это на четверть млн больше, нежели в прошлом году.

    Напомним, недавно ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Вспышка вируса произошла в Демократической Республике Конго. Инфекция распространилась и на соседние африканские страны. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что научно-исследовательская работа по разработке вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена.

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