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Образ жизни 7 самых вкусных грибов сентября — где их искать

7 самых вкусных грибов сентября — где их искать

Летом была разминка — настоящий урожай пошел прямо сейчас

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Лето закончилось, но грибной сезон в самом разгаре. Так что одевайтесь теплее и направляйтесь в лес — под первыми упавшими желтыми листьями скрываются сотни шляпок. «Городские порталы» рассказывают, какие грибы нужно собирать в сентябре.

Белый гриб

Белый гриб, он же глухарь или боровик — один из самых ценных трофеев у грибников. Его любят по всей России благодаря отменному вкусу и аромату, а также полезным веществам, которые улучшают пищеварение и иммунитет.

Боровик нетрудно отличить от других грибов в лесу — смотрите на светлую сетку на ножке, белую или слегка желтоватую нижнюю поверхность шляпки, а также белую мякоть на срезе.

Чаще всего белый гриб можно встретить в смешанных лесах рядом с дубами и в елово-березовых зарослях. Глухарь растет с июля по октябрь, но в первой половине сентября начинается самый активный урожай — спешите собирать.

Рыжик

Сезон рыжиков, как и белых грибов, длится с июля по октябрь. В сентябре их становится особенно много после дождя. Рыжики можно узнать по воронковидной шляпке рыжего или бледновато-оранжевого цвета. Мякоть у этих грибов оранжевая, быстро краснеющая на изломе. Запах у рыжика сладкий с фруктовыми нотками.

Найти рыжики можно в хвойных лесах Сибири, Урала, а также европейской части России.

Подберезовик

Подберезовик встречается в лесах до поздней осени. Гурманы с радостью тушат, жарят, маринуют и солят эти грибы, а по вкусу подберезовик многим напоминает белый гриб, только без нотки сладости.

Искать подберезовик, как не трудно догадаться из названия, стоит неподалеку от берез. Грибы растут под деревьями, а также на освещенных лесных опушках.

Опознать подберезовик можно по аккуратной полукруглой шляпке с гладкой кожицей коричневатого или серо-бурого оттенка. На ножке у гриба обязательно есть черные чешуйки, напоминающие крапинку. Мякоть гриба белая или слегка розоватая.

Подосиновик

Подосиновики, они же красноголовики, растут с июля по октябрь вблизи осин. Ценители этого гриба отмечают его мягкий специфический вкус, который отлично сочетается с другими продуктами.

Отличить подосиновик можно по красно-оранжевой шляпке: у молодых грибов она «натянута» на ножку, но со временем раскрывается. Ножка красноголовика утолщенная книзу, белая, покрытая чешуйками красновато-коричневого цвета.

Если заметили один подосиновик — глядите в оба, ведь зачастую они встречаются в колоссальных масштабах в тех местах, где их раньше не собирали.

Маслята

Маслята растут в хвойных лесах в течение всего грибного сезона: с конца мая и по ноябрь. Чаще всего грибы встречаются большими группами, так что если наткнулись на масленка — продолжайте поиски, неподалеку наверняка скрылись еще несколько.

Маслята отличаются шоколадно-буроватой шляпкой, у зрелых грибов она почти всегда плоская и с бугорком посередине. Но главные отличительные признаки масленка — это пленчатое кольцо на ножке и беловатая мякоть, которая не меняет цвет на срезе. Если вы разрезали гриб, и он начинает краснеть внутри, — знайте, перед вами ложный масленок.

Опята

По полному названию гриба — опенок осенний — можно понять, что в сентябре он еще точно встречается в лесу. Грибы плодоносят до конца осени на древесине любых видов.

Отличить опята можно по шляпке медового цвета, а также по чешуйкам, которые видны и на шляпке, и на ножке. А еще опята приятно пахнут, поэтому если вы почувствовали от них неприятный запах, значит, это ложный гриб.

Сыроежки

Сыроежки — еще один гриб, который можно встретить в лесу до поздней осени. И хотя пик их роста уже закончился, в лиственных лесах всё так же можно встретить знакомые красные шляпки.

Но чтобы отличить сыроежку от двойников, важно смотреть не столько на шляпку, сколько на ножку: у съедобного гриба она ровная и прямая, а вот у похожей на вид бледной поганки — с утолщением снизу и кольцом сверху.

Чтобы точно не перепутать грибы с их ядовитыми двойниками — сверяйтесь с нашими подсказками. А если вы собрали столько грибов, что уже не знаете, как их готовить, — попробуйте удивить близких необычными рецептами десертов.

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