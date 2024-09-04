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Авто Ночующие большегрузы заставили пересмотреть схему движения на круговой развязке с КАД в Мурино

Ночующие большегрузы заставили пересмотреть схему движения на круговой развязке с КАД в Мурино

2 625
11 комментариев

Дорожники меняют схему движения на «бублике», построенном на развязке с КАД в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Там же завершают расширение одного из съездов с кольцевой.

С сентября на круговом движении на развязке с КАД в западной части Мурино вводится запрет остановки, сообщает 4 сентября дорожный комитет Ленобласти. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

Поводом для такого решения стали большегрузы, которые «ночуют» в правой полосе на кольце. Они занимают крайний ряд, тормозя движение и вынуждая других водителей объезжать неожиданное препятствие, а это чревато ДТП. В комитете собрали несколько примеров с такой парковкой с записей камер.

Рядом с «кольцом» сейчас заканчивают обустройство дополнительной полосы на съезде с КАД к торговому центру «ЭкоПарк». Она должна немного разгрузить Охтинскую аллею. За осень администрация ТЦ планирует перенести ограждения и пешеходный переход, а «Ленавтодор» ждет от них предложений по организации надземного перехода через Охтинскую аллею, добавляют в комитете.

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Ленинградская область КАД Схема движения Парковка Большегрузы
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Комментарии
11
57433789
4 сентября 2024, 12:08
почему у нас вообще разрешена стоянка большегрузов на проезжей части и тем более на перекрестке сейчас любой водила может бросить любой товар перегородив пол улицы и хоть на неделю спать пойти
-4*
4 сентября 2024, 12:58
Стоянку слабо организовать?
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