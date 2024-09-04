Ночующие большегрузы заставили пересмотреть схему движения на круговой развязке с КАД в Мурино

Дорожники меняют схему движения на «бублике», построенном на развязке с КАД в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Там же завершают расширение одного из съездов с кольцевой.



С сентября на круговом движении на развязке с КАД в западной части Мурино вводится запрет остановки, сообщает 4 сентября дорожный комитет Ленобласти. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

Поводом для такого решения стали большегрузы, которые «ночуют» в правой полосе на кольце. Они занимают крайний ряд, тормозя движение и вынуждая других водителей объезжать неожиданное препятствие, а это чревато ДТП. В комитете собрали несколько примеров с такой парковкой с записей камер.

Рядом с «кольцом» сейчас заканчивают обустройство дополнительной полосы на съезде с КАД к торговому центру «ЭкоПарк». Она должна немного разгрузить Охтинскую аллею. За осень администрация ТЦ планирует перенести ограждения и пешеходный переход, а «Ленавтодор» ждет от них предложений по организации надземного перехода через Охтинскую аллею, добавляют в комитете.

