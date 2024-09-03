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    В Петербурге обвиняемый в жестоком убийстве жены на глазах у дочери заявил, что оборонялся

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    Петербуржец Максим Дони, обвиняемый в убийстве жены на глазах у дочери, не признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города во вторник, 3 сентября.

    Свою версию произошедшего мужчина изложил в ходе нового судебного заседания. По его словам, в тот роковой вечер первой напала его супруга, а ему пришлось обороняться.

    «Сегодня вину Доня не признал», — говорится в сообщении.

    Семейная трагедия развернулась в квартире на Суздальском шоссе вечером 22 сентября 2023 года. Супруги повздорили на почве ревности, в результате мужчина взял нож и нанес супруге не менее 57 ножевых ранений, а затем не менее 30 ударов неустановленным тупым предметом. Все это происходило на глазах у 17-летней дочери. Девушка и вызвала в квартиру полицию, сообщив, что отец убивает мать. Смерть супруги Дони наступила на месте происшествия.

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