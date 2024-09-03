Ремонт дороги на время оставит водителей на «Скандинавии» без въездов на АЗС

Несколько въездов на заправки на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти закроют на время для ремонта дороги. Перекрытия будут действовать с 3 по 5 сентября.



На участке в районе 120–121-х километров автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия. На время работ будут закрывать въезды с трассы на автозаправочные станции при движении в сторону Выборга: