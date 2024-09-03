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    Ремонт дороги на время оставит водителей на «Скандинавии» без въездов на АЗС

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    Несколько въездов на заправки на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти закроют на время для ремонта дороги. Перекрытия будут действовать с 3 по 5 сентября.

    На участке в районе 120–121-х километров автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия. На время работ будут закрывать въезды с трассы на автозаправочные станции при движении в сторону Выборга:

    • с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября — на АЗС «Тебойл» на 120-м километре трассы;
    • с 00:10 4 сентября до 12:00 4 сентября — на АЗС «Роснефть» на 121-м километре;
    • с 08:00 5 сентября до 20:00 5 сентября — на АЗС «Тебойл» на 120-м километре;
    • с 11:00 5 сентября до 23:00 5 сентября — на АЗС «Роснефть» на 121-м километре.

    Работы ведет АО «ВАД». Они проводятся в рамках реконструкции автодороги. Водителей просят быть особенно внимательными, следить за временными дорожными знаками и не мешать работе спецтехники.

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-181 Скандинавия
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