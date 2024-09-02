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    Будущее наступило: электронные зачетки и студенческие билеты стали доступны на «Госуслугах»

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    Электронные студенческие билеты и зачётные книжки стали доступны на портале «Госуслуги»: об этом 2 сентября, в первый день нового учебного года, сообщает пресс-служба Минцифры.

    «Более 640 тысяч студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас», — говорится в релизе. Ещё более 90 вузов собираются подключить эту возможность до конца года.

    Документы можно будет загрузить в разделе «Образование» на «Госуслугах». Предъявить электронный студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона. Цифровая версия документа позволит:

    — покупать проездной со скидкой (применится автоматически при онлайн-покупке после авторизации на «Госуслугах»);

    — посещать музеи, театры и концерты, куда студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;
    — проходить на территорию колледжа или университета;
    — отслеживать успеваемость.

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    Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. Их использование опционально, а не обязательно.

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    При загрузке документа студенту необходимо выразить свое согласие на «участие в эксперименте по формированию в электронном виде» студенческих билетов и зачетных книжек. Согласие действует до «окончания эксперимента» и может быть отозвано в любое время.

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