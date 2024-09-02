Косили траву, а разбилось стекло. В Юнтолово треснула часть автобусной остановки

Часть автобусной остановки в Приморском районе разбилась во время покоса травы. Видео происходящего появилось в соцсетях. О том, как такая ситуация могла произойти, 2 сентября «Фонтанке» рассказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.



Инцидент произошел днем 28 августа в Юнтолово. На кадрах можно увидеть, как около автобусной остановки рабочие косят траву, и в какой-то момент задняя стеклянная часть остановки разбивается и стекло полностью падает. В этот момент рядом находились люди, ожидающие транспорт. Они чудом не пострадали. Случившееся прокомментировали в комблаге.



«Такое иногда случается, если на лопасти газонокосилки попадает камень. Механизм его выплёвывает. Порой с приличной скоростью. Именно это и случилось. Стекло в павильоне ожидания общественного транспорта заменят», — уточнили в комитете.



Любопытно, что специалисты, работающие на этом участке, практически не удивились произошедшему и, судя пока кадрам, некоторые даже не обернулись.

