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Происшествия Косили траву, а разбилось стекло. В Юнтолово треснула часть автобусной остановки

Косили траву, а разбилось стекло. В Юнтолово треснула часть автобусной остановки

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12 комментариев

Часть автобусной остановки в Приморском районе разбилась во время покоса травы. Видео происходящего появилось в соцсетях. О том, как такая ситуация могла произойти, 2 сентября «Фонтанке» рассказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел днем 28 августа в Юнтолово. На кадрах можно увидеть, как около автобусной остановки рабочие косят траву, и в какой-то момент задняя стеклянная часть остановки разбивается и стекло полностью падает. В этот момент рядом находились люди, ожидающие транспорт. Они чудом не пострадали. Случившееся прокомментировали в комблаге.

«Такое иногда случается, если на лопасти газонокосилки попадает камень. Механизм его выплёвывает. Порой с приличной скоростью. Именно это и случилось. Стекло в павильоне ожидания общественного транспорта заменят», — уточнили в комитете.

Любопытно, что специалисты, работающие на этом участке, практически не удивились произошедшему и, судя пока кадрам, некоторые даже не обернулись.

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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
2 сентября 2024, 16:01
Думаю, железобетонные остановки-укрытия обезопасят граждан от подобных случаев.
Wm_destroy
2 сентября 2024, 16:03
Интересно, какой особо-одаренный догадался делать остановки из стекла? Боковины тупо не заметны. И уже все побиты! Хоть бы рисунок какой нанесли!
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