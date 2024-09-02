Полный черники медведь заглянул в видеокамеру под Петербургом

Бурый медведь попал в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадры опубликованы 2 сентября в канале «Каждой твари по паре» .

Медведь внимательно обследовал поляну и, не найдя ничего съестного, прилёг отдохнуть, а, уходя, заглянул в объектив. Выглядит он упитанным. В это время медведи усиленно готовятся к спячке и отъедаются черникой. Эта ягода, несмотря на низкую калорийность, если есть её в больших количествах, хорошо обеспечивает энергетические потребности даже такого крупного зверя, как медведь. Она содержит углеводы, которые как раз необходимы для накопления жировых запасов.

«Во второй половине лета черника для медведя является основным кормом. Нынче её много, а значит, мишки наберут достаточное количество жира и успешно перезимуют», — отмечает Павел Глазков.

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитает 3 190 бурых медведей. Чтобы избежать встречи с медведем в лесу, рекомендуется больше шуметь: громко разговаривать, покрикивать, свистеть в свисток.

