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Общество Полный черники медведь заглянул в видеокамеру под Петербургом

Полный черники медведь заглянул в видеокамеру под Петербургом

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11 комментариев

Бурый медведь попал в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадры опубликованы 2 сентября в канале «Каждой твари по паре».

Медведь внимательно обследовал поляну и, не найдя ничего съестного, прилёг отдохнуть, а, уходя, заглянул в объектив. Выглядит он упитанным. В это время медведи усиленно готовятся к спячке и отъедаются черникой. Эта ягода, несмотря на низкую калорийность, если есть её в больших количествах, хорошо обеспечивает энергетические потребности даже такого крупного зверя, как медведь. Она содержит углеводы, которые как раз необходимы для накопления жировых запасов.

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«Во второй половине лета черника для медведя является основным кормом. Нынче её много, а значит, мишки наберут достаточное количество жира и успешно перезимуют», — отмечает Павел Глазков.

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитает 3 190 бурых медведей. Чтобы избежать встречи с медведем в лесу, рекомендуется больше шуметь: громко разговаривать, покрикивать, свистеть в свисток.

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Медведь Медведи Животные Природа Павел Глазков
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Комментарии
11
Панкихой
2 сентября 2024, 14:18
Только черникой особо не поотъедаешься. Нет её почти. Вот брусники много. Пусть на неё переходит ..., ну или на грибников. Прорядить надо.
Pupin
2 сентября 2024, 14:15
Могли бы и обозначить место, чтобы с ним не встретиться. Всеволожский район – это уже совсем близко.
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