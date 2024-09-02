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    Неудержимые. На Крестовском полиция разогнала сходку стритрейсеров и вернулась, чтобы повторить

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    Полицейские внесли коррективы в планы любителей уличных гонок в Петроградском районе Петербурга. Затормозить административными протоколами удалось не всех, но взять реванш гонщикам всё же не дали.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, перед минувшими выходными сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о планируемом заезде. Гонки собирались устроить на Крестовском острове, но в пятницу к месту старта нагрянули полицейские.

    Визит, вероятно, произвёл впечатление, но в ночь на воскресенье стритрейсеры собрались снова — и опять вместо дрифта объяснялись с инспекторами.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным ведомства, в общей сложности выявлено более ста нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Без малого полсотни участников гонок отправили на медосвидетельствование, чтобы проверить, не употребляли ли они наркотики. Один отказался и получил протокол, другой сопротивлялся активнее. Ему вменили неповиновение законному распоряжению представителя власти, машину строптивца эвакуировали.

    Ещё двоих уличили в вождении после употребления спиртного.

    «23 любителя тотального тюнинга получили протоколы за внесенные недопустимые конструктивные изменения. Кроме того, обнаружены три машины-«призрака», на которых были установлены архивные номера. Около десятка иномарок не смогли пройти проверку на допустимый уровень шума, за что их владельцы получили соответствующие протоколы и короткий срок на устранение нарушений», — рассказали в ведомстве.

    Ещё почти пятьдесят автомобилей, номерные агрегаты которых могли быть изменены, уехали на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцам предстоит отвечать уже по уголовной статье.

    В августе Госавтоинспекция сорвала заезд на площадке в районе порта «Бронка».

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    СтритрейсерыНарушители ПДД
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