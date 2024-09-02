Неудержимые. На Крестовском полиция разогнала сходку стритрейсеров и вернулась, чтобы повторить

Полицейские внесли коррективы в планы любителей уличных гонок в Петроградском районе Петербурга. Затормозить административными протоколами удалось не всех, но взять реванш гонщикам всё же не дали.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, перед минувшими выходными сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о планируемом заезде. Гонки собирались устроить на Крестовском острове, но в пятницу к месту старта нагрянули полицейские.

Визит, вероятно, произвёл впечатление, но в ночь на воскресенье стритрейсеры собрались снова — и опять вместо дрифта объяснялись с инспекторами.

По данным ведомства, в общей сложности выявлено более ста нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Без малого полсотни участников гонок отправили на медосвидетельствование, чтобы проверить, не употребляли ли они наркотики. Один отказался и получил протокол, другой сопротивлялся активнее. Ему вменили неповиновение законному распоряжению представителя власти, машину строптивца эвакуировали.

«23 любителя тотального тюнинга получили протоколы за внесенные недопустимые конструктивные изменения. Кроме того, обнаружены три машины-«призрака», на которых были установлены архивные номера. Около десятка иномарок не смогли пройти проверку на допустимый уровень шума, за что их владельцы получили соответствующие протоколы и короткий срок на устранение нарушений», — рассказали в ведомстве.



Ещё почти пятьдесят автомобилей, номерные агрегаты которых могли быть изменены, уехали на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцам предстоит отвечать уже по уголовной статье.

