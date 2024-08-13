Давно тебя не было в уличных гонках. В Петербурге ГАИ сорвала заезд стритрейсеров

Заезд стритрейсеров сорвала Госавтоинспекция в Петербурге. Получив информацию о планируемом мероприятии, дорожная полиция выехала на место дислокации шумных гонщиков — на площадку в районе порта «Бронка» рядом с пересечением Краснофлотского шоссе и КАД.



Когда сотрудники ГАИ прибыли, на точке сбора было уже более сотни участников заезда. Закипела работа, полиция проверяла водителей и автомобили, более чем к половине автовладельцев возникли вопросы. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

