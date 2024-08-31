Норвежская принцесса вышла замуж за шамана-афроамериканца

Старшая дочь короля Норвегии Марта-Луиза сыграла свадьбу с 49-летний афроамериканцем и шаманом из Калифорнии Дуреком Верретом. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает издание Hello.



Дочь Харальда V решила отказаться от титула принцессы Норвежской, чтобы не представлять королевский дом Глюксбургов. Однако король решил сохранить ей титул.

