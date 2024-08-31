Норвежская принцесса вышла замуж за шамана-афроамериканца

Старшая дочь короля Норвегии Марта-Луиза сыграла свадьбу с 49-летний афроамериканцем и шаманом из Калифорнии Дуреком Верретом. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает издание Hello.
Дочь Харальда V решила отказаться от титула принцессы Норвежской, чтобы не представлять королевский дом Глюксбургов. Однако король решил сохранить ей титул.
На свадьбе присутствовали 350 гостей. В ней приняли участие родители невесты, брат — кронпринц Хокон — и другие члены королевской семьи. Поздравить молодоженов приехала 92-летняя принцесса Астрид: на церемонию ее привезли на кресле-каталке.
Марте-Луизе 52 года. В отношениях с афроамериканцем из Калифорнии она состоит с 2019 года.
Дурек Веррет проводил частные шаманские сеансы и онлайн-курсы. Как пишут норвежские СМИ, после свадьбы шаман не получит титулов, потому что традиции Норвегии не предусматривают их для супругов принцесс.