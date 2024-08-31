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Происшествия В Новосибирской области город остался без электричества — яхта врезалась в ЛЭП

В Новосибирской области город остался без электричества — яхта врезалась в ЛЭП

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Город Бердск в Новосибирской области остался без электричества из-за яхты. Она врезалась в высоковольтные провода. Об этом в субботу, 31 августа, рассказал глава города Роман Бурдин в своем телеграм-канале.

«Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 кВ в Бердском заливе», — сказал Бурдин и пообещал, что электроэнергию восстановят в течение полутора часов.

Экипаж яхты выжил. Очевидец рассказал: «Мужики плыли на паруснике. Провода парус задел — все попадал с искрами».

Как пишет NGS.RU со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК России, сотрудники начали проверку по статье 273 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

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